Dumoulin: ’Er gaat nog heel veel gebeuren’

Tom Dumoulin in actie tijdens de proloog. Ⓒ AFP

BOLOGNA - Of Tom Dumoulin teleurgesteld was na zijn vijfde plaats tijdens de ouverture van deze Giro d’Italia? Absoluut. Liefst 28 seconden gaf hij toe op de topfavoriet voor het eerste roze, Primoz Roglic. ,,Hij pakt echt heel veel tijd. Dit had ik niet verwacht”, zei de kopman van Sunweb. ,,Het is afwachten en hopen dat Roglic minder wordt, want nu is hij te sterk voor mij.”