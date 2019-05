Milan houdt zicht op CL na benauwde zege

De ploeg van trainer Gennaro Gattuso handhaafde zich op de vijfde plaats in de Serie A door een benauwde overwinning op Fiorentina: 0-1. Hakan Çalhanoglu maakte in de 35e minuut het enige doelpunt in Florence.

Internazionale

De Turkse middenvelder kopte een indraaiende voorzet van Suso achter de doelman van Fiorentina. Milan kwam daardoor op 62 punten uit 36 wedstrijden. Atalanta staat na de winst op CFC Genoa (2-1) derde met 65 punten, Internazionale volgt met 63. De andere club uit Milaan speelt maandag tegen Chievo Verona.

AS Roma doet met 59 punten ook nog mee. De Romeinen ontvangen zondag kampioen Juventus. Napoli is als nummer 2 van de ranglijst ook al zeker van een plek in de Champions League. Daarachter zijn nog twee tickets te verdienen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A

FRANKRIJK

In Frankrijk hielp de Braziliaanse superster Neymar Paris Saint-Germain aan een overwinning op Angers. Met een doelpunt en een assist was de duurste voetballer ter wereld van beslissende waarde voor de Franse kampioen: 1-2. Neymar opende in de 20e minuut op aangeven van landgenoot Dani Alves de score en stelde na rust met een voorzet Angel Di Maria in staat de tweede treffer binnen te koppen.

Angers kwam in de slotfase nog wel terug via Flavien Tait, uit de rebound van een aanvankelijk door Gianluigi Buffon gestopte strafschop, maar PSG hield met tien man stand. In de aanloop naar de aansluitingstreffer was aanvoerder Marquinhos met rood van het veld gestuurd.

Schorsing

Neymar speelde in Angers mogelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen. De Braziliaan hoorde vrijdag dat hij voor drie duels is geschorst, omdat hij na de verloren finale van het Franse bekertoernooi een toeschouwer sloeg. PSG ging in beroep tegen die straf. De topclub uit Parijs heeft nog twee competitieduels te gaan.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Ligue 1