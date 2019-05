Dortmund voert druk op: ’Bayern heeft alles te verliezen’

„Vanaf de twintigste minuut hebben we heel goed gespeeld, maar we vergaten onszelf te belonen”, zei Kovac. „Hopelijk hebben we wat voor volgende week bewaard. Voor onze eigen fans willen we het dan afmaken.”

Bayern had bij winst in Leipzig al feest kunnen vieren, maar zag concurrent Borussia Dortmund nu terugkomen tot op twee punten. Der Rekordmeister ontvangt volgende week Eintracht Frankfurt, Dortmund speelt uit tegen Borussia Mönchengladbach. De tegenstanders van de twee kampioenskandidaten zijn nog in de race voor een plek in de Champions League. „De honger bij ons is groot”, zei Thomas Müller. „Volgende week wacht ons een grote finale. Dan willen we het afmaken.”

Directeur Hans-Joachim Watzke van Dortmund probeerde de druk op Bayern nog wat groter te maken. „Zij hebben alles te verliezen, wij alles te winnen.”

