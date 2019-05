Pröpper en Locadia zijn Liverpools laatste hoop

The Reds plaatsten zich doordeweeks op heroïsche wijze voor de Champions League-finale, maar niets zou de fans van de club aan de Mersey blijer maken dan de eerste landstitel sinds 1990. Lang zag het er naar uit dat de ploeg van trainer Jürgen Klopp op het langverwachte kampioenschap zou afstevenen, maar een speeldag voor het einde heeft toch Manchester City de beste papieren. De regerend landskampioen verdedigt in Brighton een voorsprong van één punt. Elke misstap kan dus fataal zijn, maar dan moet Liverpool zelf thuis ’gewoon’ winnen van Wolverhampton Wanderers, dat verrassend zevende staat.

Megastunt

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kunnen verder niets anders doen dan hopen. Hopen op een megastunt van Brighton, dat zeventiende staat en zich ternauwernood wist te handhaven in de Premier League. Maar de twee Nederlanders weten sinds afgelopen dinsdag dat een wonder altijd in de lucht hangt. Wie had immers gedacht dat Liverpool in de halve finale van de Champions League, zónder sterren Roberto Firmino en Mo Salah, een 3-0 nederlaag zou goedmaken tegen FC Barcelona? En toch gebeurde het: 4-0.

Kampioensdruk

Bovendien scheelde het afgelopen maandag weinig, of Manchester City had cruciaal puntenverlies geleden in de Premier League. Thuis tegen Leicester City duurde het tot de zeventigste minuut voordat de ban gebroken werd. En hoe. De zeldzaam scorende Vincent Kompany kegelde de bal van een meter of dertig via de onderkant van de lat in het doel en zorgde voor een enorme opluchting in het Etihad Stadium in Manchester. Daarmee werd duidelijk dat ook The Citizens de kampioensdruk absoluut voelen.

Alle wedstrijden beginnen vanmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd. Om 17.50 uur weet Engeland wie de (nieuwe) kampioen van het jaar 2019 is.