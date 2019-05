Live: Huntelaar scoort voor Ajax

Volg hier de titelontknoping tussen Ajax en PSV ook van minuut tot minuut via onze livewidget.

Teleurstelling bij Joël Veltman. Ajax kijkt tegen FC Utrecht binnen een minuut tegen een 0-1 achterstand aan. Ⓒ BSR Agency

De strijd om het kampioenschap ligt nog helemaal open. Ajax en PSV staan in punten gelijk, maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo dan de regerend landskampioen. Zondagmiddag kan de schaal nog niet worden uitgedeeld, maar puntenverlies kan voor beide ploegen desastreus zijn. Ajax krijgt FC Utrecht op bezoek, een traditioneel lastige wedstrijd voor de koploper. PSV reist af naar AZ, dat nog twee punten nodig heeft om directe kwalificatie voor Europees voetbal veilig te stellen.

Tijdens speelronde 33 kan ook de beslissing vallen welke ploegen de playoffs ingaan voor Europees voetbal. Daar is FC Utrecht al zeker van. Heracles, Vitesse en Willem II hebben momenteel de andere tickets in handen, maar FC Groningen en ADO Den Haag maken ook nog aanspraak op een verlenging van het Eredivisieseizoen, al hebben zij dat niet meer in eigen handen.

In de onderste regionen van de Eredivisie kan het doek vallen voor NAC. De hekkensluiter moet uit bij sc Heerenveen ziet te winnen, elk ander resultaat betekent directe degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Echter, als NAC wint en Excelsior hetzelfde doet bij Heracles, dan is directe degradatie tevens een feit voor de club uit Breda. Verder strijden De Graafschap, FC Emmen en Fortuna Sittard om de playofss om promotie/degradatie te voorkomen en hun verblijf op het hoogste niveau in Nederland te verlengen.

Speelschema

Alle wedstrijden in speelronde 33 starten om 14.30.

Ajax - FC Utrecht

AZ - PSV

Feyenoord - ADO Den Haag

FC Groningen - Fortuna Sittard

Heracles - Excelsior

PEC Zwolle - VVV-Venlo

sc Heerenveen - NAC

Vitesse - De Graafschap

Willem II - FC Emmen

