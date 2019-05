Statistieken: Ajax kan titel niet meer ontgaan na verlies PSV

De titelstrijd tussen Ajax en PSV is ten einde. De Amsterdamse koploper rekende in eigen huis overtuigend af met FC Utrecht (4-1) en zag achtervolger PSV in Alkmaar verliezen (1-0). Een terugblik op een veelbewogen middag.

Teleurstelling bij Joël Veltman. Ajax kijkt tegen FC Utrecht binnen een minuut tegen een 0-1 achterstand aan. Ⓒ BSR Agency

Ajax moet woensdag bij De Graafschap nog officieel veiligstellen, maar van druk is geen enkele sprake meer. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft drie punten meer en een veel beter doelsaldo dan PSV (+14). De Eindhovenaren spelen woensdag thuis tegen Heracles Almelo.

De Amsterdammers begonnen nog wel dramatisch aan het thuisduel met FC Utrecht. Binnen 35 seconden zette Othman Boussaid de bezoekers op voorsprong, waardoor de schrik het publiek in de Johan Cruijff ArenA om het hart sloeg. Toch stelde de thuisploeg voor rust orde op zaken. Klaas-Jan Huntelaar en Donny van de Beek zorgden ervoor dat Ajax met een 2-1 voorsprong de kleedkamers opzocht.

Na rust gooide Dusan Tadic de wedstrijd met twee doelpunten in het slot (4-1). Daarna kwam het goede nieuws uit Alkmaar. PSV verloor door een treffer van Guus Til na rust en schonk Ajax zo officieus de 34e landstitel.