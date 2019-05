Live Extra: Wie wordt kampioen van Engeland?

Manchester City is in het voordeel. The Citizens staan bovenaan de ranglijst en hebben een punt meer dan Liverpool. The Reds wachten al sinds 1990 op de oh zo begeerde landstitel, terwijl City de eerste ploeg in tien jaar kan worden, die de beker twee seizoenen op rij wint. De laatste club die dat voor elkaar kreeg was Manchester United, die in 2007, 2008 en 2009 kampioen werd.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum nemen het op het magische Anfield op tegen Wolverhampton, de promovendus die verrassend zevende staat in de Premier League. De Oranje-internationals moeten hopen op hulp van hun landgenoten bij Brighton, waar Jürgen Locadio en Davy Pröpper onder contract staan. Brighton, dat degradatie wist te ontlopen, speelt thuis tegen Manchester City.

Voor de rest is alles al beslist in Engeland. City, Liverpool, Chelsea en Tottenham spelen volgend jaar Champions League. Arsenal en Manchester United moeten het doen met de Europa League. Cardiff, Fulham en Huddersfield weten al langer dat zij volgend seizoen niet meer in de Premier League zullen spelen.

Speelschema

Alle wedstrijden in de laatste speelronde van de Premier League beginnen om 16.00 uur.

Brighton - Manchester City

Liverpool - Wolverhampton

Burnley - Arsenal

Crystal Palace - Bournemouth

Fulham - Newcastle

Leicester - Chelsea

Manchester United - Cardiff

Southampton - Huddersfield

Tottenham - Everton

Watford - West Ham

