Ricciardo twijfelt over Zandvoort: ’Coole baan, weinig spanning’

De Renault-rijder bracht vorig jaar een bezoek aan Zandvoort, waar hij met Max Verstappen en Red Bull een Formule 1-demonstratie gaf tijdens de Jumbo Racedagen. „Het is een behoorlijk gave baan”, zegt Ricciardo tegen Motorsport.com. „Het is snel en old school. Het is een prima circuit om over te rijden.”

In dubio

Dat zijn positieve woorden van de Australiër over het circuit in Zandvoort. Toch heeft hij gemengde gevoelens over de baan, mocht daar ooit een Formule 1-race verreden worden. „Als je kijkt naar hoe snel de baan is en hoe smal het op sommige punten is, dan is het niet een circuit waar we veel spannende inhaalacties zien”, vreest Ricciardo. „Ik verwacht dat de race een optocht wordt, zeker als je kijkt naar de snelheden van tegenwoordig. Het wordt daardoor moeilijker om dichter op een andere auto te tijden. Op dat vlak heb ik dus zo mijn bedenkingen.”

’Grote ballen’

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar gaat verder. „De baan is wel cool. Ik ben dus een beetje in dubio. Het is leuk om er te rijden, maar racen...”.

Ricciardo denkt dat een race op Zandvoort veel weg kan hebben van een stratencircuit, gezien de smalle stukken op de baan en hoe breed de F1-bolides tegenwoordig zijn. „Het wordt tricky om er een spannende race van te maken”, stelt de Australiër, die er geracet heeft met de Formule 3. „Je moet je ogen open houden en grote ballen hebben als je racet op Zandvoort.”