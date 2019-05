Herbleef GP van Spanje: Verstappen 3e

Vanaf de tweede startrij ging Max Verstappen op jacht naar een podiumplaats in de Grote Prijs van Spanje. De Red Bull-coureur kwalificeerde zich zaterdag als vierde achter de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Ook Ferrari-coureur Sebastian Vettel was net iets sneller dan de Limburger. De Duitser stond zondagmiddag naast Verstappen op de startopstelling. Bij de start waren direct de rollen omgedraaid; Verstappen op 3 en Vettel op 4. Daar kwam uiteindelijk geen verandering meer in.

Voor Verstappen is de baan nabij Barcelona ’heilige grond. Hij won in 2016 zijn eerste F1-zege op het Circuit de Catalunya.

In een bolide met de nodige verbeteringen hoopte hij zaterdag dichter bij zijn rivalen van Mercedes en Ferrari te zitten. In de kwalificatie moest Verstappen tot zijn teleurstelling echter constateren dat dat nog niet het geval was. Bottas was bijna een seconde sneller en pakte de pole. „Dus ik ben niet tevreden”, mopperde Verstappen.

