Sport Kort: Voormalig renner bekent bloeddoping

Lisanne de Witte Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten De volleyballers van Achterhoek Orion hebben in Groningen op sensationele wijze de Nederlandse titel veroverd.