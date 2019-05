’Adrenaline rush’ voor Bottas

,,Ik heb genoten tijdens de kwalificatie. Het was een erg goede ronde en bezorgde me een echte adrenaline rush”, aldus Bottas na de kwalificatie, waarin hij maar liefst zes tienden sneller was dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton: 1:15.406 om 1:16.040. Ferrari-coureur Sebastian Vettel gaf zelfs ruim acht tienden toe.

Toch verliep zaterdag niet alles soepeltjes voor Bottas. In de derde vrije training spinde hij en parkeerde hij zijn bolide in de grindbak. ,,Maar na dat vervelende moment heb ik me direct op de kwalificatie gericht. Ik wist precies waar ik mezelf nog kon verbeteren en in het derde deel van de kwalificatie kwam alles samen.”

,,Het gat is groot. Dat had ik nooit verwacht”, ging Bottas verder. ,,Maar mijn snelste rondje was gewoon perfect. Het is heerlijk als de auto precies doet wat je wil. Het team heeft goede upgrades meegebracht en de juiste set-up weten te vinden.”

Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als vierde. De Nederlandse Red Bull-coureur reed op de 4,655 kilometer lange baan een tijd 1:16.357. Daarmee hield hij Ferrari-coureur Charles Leclerc (1:16.588) en teamgenoot Pierre Gasly (1:16.708) simpel achter zich.

De 21-jarige Limburger denkt dat – gezien het tempo van de Mercedessen - een derde plaats in de race het maximaal haalbare is.

