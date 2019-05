Bochten zijn achilleshiel voor Vettel

De Duitse Ferrari-coureur start de Grand Prix van Spanje van zondag dan ook vanaf de derde plek. In de kwalificatie kwam hij niet in de buurt van de tijd van Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die maar liefst acht tienden van een seconde sneller was. Ook Lewis Hamilton ging rapper dan hij rond op het Circuit de Catalunya, nabij Barcelona.

„Het gat is groot. Het is duidelijk dat we tijd winnen op de rechte stukken en het verliezen in de bochten”, aldus Vettel, die vooral in de bochtige, derde sector veel tekort komt. „In elke bocht verliezen we daar tijd. Acht tienden klinkt veel, maar als je het over het aantal bochten verdeelt, klinkt het al wat minder erg. Maar toch, het blijft te veel.”

Vettel heeft vooral moeite met het vinden van grip. „Daardoor kan ik weinig snelheid mee de bochten innemen.” De viervoudig wereldkampioen richt zich wat de race betreft allereerst op de start. „Richting de eerste bocht kunnen we op het rechte stuk misschien de druk opvoeren. Daarna kijken we wel verder.”

