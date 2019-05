De Vries laat Wilhelmus klinken in Spanje

De Nederlandse ART-coureur hield in Barcelona Luca Ghiotto (UNI-Virtuosi) en Callum Ilott (Sauber Junior Team) achter zich.

De 24-jarige coureur uit Sneek begon de race vanaf de vierde plaats, maar nam in de achtste ronde de leiding over en stond die vervolgens niet meer af.

De Vries eindigde zaterdag nog als vijfde in de hoofdrace. ,,Het was tot dusver een lastig weekeinde. We misten snelheid, maar de monteurs hebben vannacht keihard gewerkt en we zijn beloond.”

Tijdens de openingsronde in Bahrein moest De Vries het doen met een zesde en zevende plaats. Twee weken geleden in Baku finishte hij als vierde en tweede. ,,We blijven het van race tot race bekijken, maar ik ben blij dat we hier hebben kunnen toeslaan.”