Film over Formule 1-legende Schumacher komt uit in december

Dat meldt Motorsport.com over de documentaire die later dit jaar zal verschijnen. De titel van de film luidt ’Schumacher’. De productiemaatschappij heeft daarbij alle medewerking gekregen van de familie van Schumacher.

Sleutelfiguren in de carrière en het leven van de Duitse Formule 1-kampioen komen aan het woord in de documentaire, onder andere zijn vader (Rolf), echtgenote (Corinna) en zijn twee kinderen (Gina en Mick).

De docu wordt gemaakt door twee Duitse filmmakers, Michael Wech en Hanss-Bruno Kammertons, die eerder een documentaires maakte over tennislegende Boris Becker.

„Het is een belangrijk jaar voor Michael Schumacher”, vertelt de producer Benjamin Seikel. „Hij werd 50 in januari en in november is het 25 jaar geleden dat hij zijn eerste wereldtitel veroverde. We zijn blij dat we de medewerking krijgen van zijn familie en management. Zonder hen zou deze film onmogelijk zijn geweest.”