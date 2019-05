Ajax met Huntelaar tegen FC Utrecht

Ajax kreeg woensdagavond een zware klap te verduren doordat Lucas Moura in de laatste seconden van de wedstrijd Tottenham naar de Champions League-finale schoot.

De Amsterdammers hadden niet veel tijd om de kater te verwerken, aangezien zondagmiddag de Eredivisie weer van start gaat en Ajax nog in een hevige titelstrijd verwikkeld is met PSV.

Om de koppositie in handen te houden heeft Ten Hag gekozen voor Klaas-Jan Huntelaar in de spits, in plaats van de nog steeds niet fitte David Neres. De Braziliaan is niet opgenomen in de wedstrijdselectie. Er is tevens een basisplaats ingeruimd voor Joë Veltman. Noussair Mazraoui schuift een linie door en neemt plaats op het middenveld, wat ten koste gaat van Lasse Schöne.

Volledige opstelling Ajax:

Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Mazraoui; Tadic, Ziyech, Huntelaar.

FC Utrecht

Dick Advocaat moest aardig puzzelen om een selectie op de been te krijgen. De Kleine Generaal heeft namelijk te maken met zeven afwezigen. Uiteindelijk heeft hij voor de volgende elf gekozen.

Jensen; Klaiber, Letschert, Jansen, Gavory; Strieder, Bazoer, Gustafson; Boussair, Kerk, Van der Streek.