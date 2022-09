Niki Terpstra (38) stopt na dit seizoen met wielrennen

De 38-jarige Noord-Hollander van Team TotalEnergies maakte via zijn social media bekend dat het tijd is om „dit ongelofelijke hoofdstuk te sluiten” en zich toe te gaan leggen op nieuwe uitdagingen.

„Ondanks opties om door te gaan, voel ik dat het tijd is om dit ongelooflijke hoofdstuk van mijn carrière af te sluiten en me te concentreren op nieuwe uitdagingen op en naast de fiets”, schrijft hij op Instagram.

Om te vervolgen: „Toen ik op 8-jarige leeftijd begon met fietsen had ik me nooit kunnen bedenken dat ik de kans zou krijgen om op een dag deel uit te maken van het professionele peloton en al die iconische races te rijden. Om dan ook nog monumenten als Parijs-Roubaix en Ronde van Vlaanderen te winnen, is voor mij en mijn gezin nog steeds heel bijzonder.”

De wielrenner won drie keer de Nederlandse titel op de weg, in 2010, 2012 en in 2015. Terpstra werd in zijn tijd bij Quick-Step vier keer wereldkampioen ploegentijdrit.