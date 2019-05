Gakpo vervangt geblesseerde Lozano bij PSV

Het is de tweede keer dit seizoen dat Gakpo in de competitie vanaf het begin meedoet. Zijn basisdebuut maakte de Eindhovenaar in maart tegen NAC Breda.

Het elftal van PSV is verder ongewijzigd in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen Willem II (0-3 winst). Donyell Malen staat weer in de spits en Steven Bergwijn is rechtsbuiten. Topscorer en aanvoerder Luuk de Jong speelt als aanvallende middenvelder kort achter Malen.

PSV is in de jacht op de 25e landstitel afhankelijk van Ajax. Beide clubs hebben na 32 speelronden 80 punten, maar het doelsaldo van de Amsterdammers is veel beter (+81 om +71). Ajax speelt zondag in eigen stadion tegen FC Utrecht en beëindigt de competitie woensdag met een uitwedstrijd tegen De Graafschap. PSV speelt op dat moment in Eindhoven tegen Heracles Almelo.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever en Angeliño; Rosario, De Jong en Sadilek; Bergwijn, Malen en Gakpo.