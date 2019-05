Pover PSV geeft het helemaal uit handen

Na een onderbreking van ruim twee weken moest PSV weer de achtervolging inzetten op Ajax. Trainer Mark van Bommel kon in Alkmaar niet beschikken over de geblesseerde Hirving Lozano, die dit seizoen niet meer in actie komt. Cody Gakpo verving de Mexicaan. Donyell Malen was de diepste PSV-spits, Luuk de Jong stond kort daarachter.

AZ rekende dit seizoen af met de status dat het nooit van topploegen kan winnen door Ajax met 1-0 te verslaan. De Alkmaarders wonnen onder trainer John van den Brom echter nog nooit van PSV. Hoewel het affiche met de regerend landskampioen op papier aantrekkelijk was, kwam de eerste helft maar niet los. Beide teams kregen niet echt controle over de wedstrijd, waardoor er geen serieuze kansen te noteren waren.

Het grootste gevaar voor rust kwam van de voet van Calvin Stengs, die naar binnen dribbelde en PSV-doelman Jeroen Zoet met een hard schot tot een redding dwong. Het spel van PSV in de eerste helft kon Van Bommel onmogelijk bekoren, maar de coach werd kort na rust nog chagrijniger. Op aangeven van Mats Seuntjens schoot Guus Til de bal van dichtbij langs Zoet: 1-0.

PSV wankelde na die domper en ontsnapte toen Stengs enkele minuten later op de paal schoot. Vervolgens ging een mislukte voorzet van Thomas Ouwejan net voorlangs. Na tien minuten in de tweede helft liet ook PSV zich voor het eerst gelden. Malen speelde zich vrij in het strafschopgebied, had de 1-1 op zijn schoen, maar schoot wild over. Van Bommel had na een klein uur genoeg gezien en besloot om Michal Sadilek te wisselen voor Erick Gutierrez.

De Eindhovenaren kwamen daarna wel beter in de wedstrijd. Zo vergaten Malen en Denzel Dumfries hun hoofd in kansrijke positie tegen de bal te zetten, terwijl oud-PSV’er Albert Gudmundsson een schot van Angelino van de lijn haalde. Aan de andere kant was AZ gevaarlijk met een vrije trap van Adam Maher, die zijn oude club pijn had kunnen doen, maar zijn vrije trap op de lat uiteen zag spatten.

PSV kon zich niet meer terugknokken in de wedstrijd, waardoor de nederlaag na negentig minuten voetbal een feit werd. Titelprolongatie is daardoor verkeken. En dat heeft de ploeg van Van Bommel volledig aan zichzelf te wijten. De topper met Ajax zorgde in de tweede seizoenshelft voor de ommekeer in de Eredivisie. Daar verzuimden de Brabanders de aartsrivaal op acht punten te zetten. Sterker nog, het gat werd daar uiteindelijk door Ajax verkleind tot twee punten. Cruciaal, zo bleek zondagmiddag.

