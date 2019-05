Ajax officieus kampioen van Nederland

Het was de vraag hoe Ajax voor de dag zou komen na de dramatische uitschakeling in de halve finales van de Champions League. Trainer Erik ten Hag koos in zijn opstelling voor Joël Veltman als rechtsback, waardoor Noussair Mazraoui doorschoof naar het middenveld. Dat ging ten koste van Lasse Schöne, die op de bank begon. David Neres ontbrak net als tegen Tottenham Hotspur vanwege een blessure. Klaas-Jan Huntelaar kreeg in de spits de voorkeur boven Kasper Dolberg, die teleurstelde tegen Tottenham.

Dat Ajax de klap van Tottenham Hotspur nog niet te boven was, werd direct duidelijk. Na 35 (!) seconden lag de bal in het doel van André Onana. Othman Boussaid ontsnapte aan de aandacht van de Amsterdamse defensie en schoot beheerst raak: 0-1. Ajax probeerde zich na die klap te herpakken, maar moest ondertussen oppassen voor de Utrechtse counters. Met name de razendsnelle Gyrano Kerk zorgde voor veel onrust. Oud-Ajacied Riechedly Bazoer bracht Onana kort na de openingstreffer van Boussaid in verlegenheid met een hard schot. Aan de andere kant schoot Dusan Tadic rakelings naast.

Donny van de Beek (r.) sprint langs Simon Gustafson. Ⓒ FOTO BSR/SOCCRATES

Na een kwartier haalde de Johan Cruijff ArenA opgelucht adem. Na een fraaie Ajax-aanval over veel schijven vond Donny van de Beek met een scherpe voorzet Huntelaar, die als een echte spits de 1-1 binnentikte. Na die gelijkmaker brak er een fase aan waarin de thuisploeg Utrecht bij de strot greep. Huntelaar kopte van dichtbij net over, terwijl Utrecht-doelman David Jensen een vrije trap van de onvermoeibare Hakim Ziyech uit de hoek tikte.

Bekijk ook: Pover PSV geeft het helemaal uit handen

Op het moment dat de rust bijna aanbrak en de Ajax-storm wat ging liggen, sloeg de ploeg van trainer Ten Hag voor de tweede keer toe. Van de Beek kopte tegendraads raak uit een voorzet van Tadic (2-1). De voorsprong was een mentale opsteker voor Ajax, maar FC Utrecht gaf zich in de tweede helft zeker nog niet gewonnen. Zo moest Onana zich al snel strekken bij een schot van Sean Klaiber. Omdat Ajax, ondanks goede kansen voor Mazraoui en Huntelaar (mislukt hakje), verzuimde de derde treffer te maken, bleef Utrecht onder aanvoering van de constant dreigende Kerk in leven.

Het publiek in de ArenA, dat kort na rust kon juichen nadat PSV op achterstand was gekomen in Alkmaar, kon er daardoor niet gerust op zijn. Een kwartier voor tijd kwam dan toch de verlossing. Tadic kreeg de bal vanuit een hoekschop gelukkig voor zijn voeten en passeerde Jensen: 3-1. Nadat een van richting veranderd schot van Utrecht direct daarna centimeters naast ging, sloeg Ajax nogmaals toe. Tadic mocht vanaf elf meter aanleggen, nadat Ziyech werd neergelegd door Rico Strieder en schoot feilloos raak: 4-1.

De blik in Amsterdam kon op de slotfase naar Alkmaar, waar PSV gelijk moest maken om Ajax van de (officieuze) titel af te houden. De Eindhovenaren hebben er dit seizoen een handje van om in de slotfase toe te slaan, maar slaagden daar ditmaal niet in. Ajax, dat drie punten meer en een veel beter doelsaldo (+14) heeft dan PSV, kan daardoor met een gerust hart afreizen naar Doetinchem voor de laatste wedstrijd tegen De Graafschap. Dat was drie jaar geleden wel anders.

Kroon op werk

Na vijf jaar zonder kampioenschap staat Amsterdam eindelijk weer een titelfeest te wachten. De 34e is, ook vanwege het rugnummer van Abdelhak Nouri, een bijzondere voor de Amsterdammers. Na een geweldig jaar, waarin de KNVB-beker werd gewonnen en net niet de finale van de Champions League-finale werd bereikt, zet de ploeg van Ten Hag de kroon op het werk.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.