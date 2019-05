NAC degradeert uit de Eredivisie

De ploeg van trainer Ruud Brood, die het vorige maand overnam na het vertrek van Mitchell van der Gaag, verloor met 2-1 bij SC Heerenveen. De Bredanaars moesten winnen om uitzicht te houden op lijfsbehoud.

Vlap dichtbij

NAC was in de eerste helft niet in de buurt van een doelpunt, een eigen inzet van Daniel Høegh bezorgde de Friese doelman Warner Hahn nog het meeste werk. Aan de overkant was Michel Vlap dicht bij de 1-0, maar de middenvelder kopte een voorzet net over.

Kort na rust leek Giovanni Korte NAC aan de 0-1 te helpen, maar de aanvaller schoot (nadat hij zich had vrijgekapt) hard naast. Ook Ramon Pascal Lundqvist kreeg een enorme kans, maar de Zweed schot in het zijnet. Die missers kwamen de Brabanders duur te staan, want Sam Lammers maakte halverwege het tweede bedrijf aan alle Bredase illusies een einde.

Koch maakt gelijk

De spits schoot na terugleggen van Ben Rienstra hard en zuiver raak en veroordeelde NAC daarmee definitief tot de Keuken Kampioen Divisie. Via een kopbal van Menno Koch kwamen de bezoekers in de slotfase nog wel langszij, maar een schot van Mitchell van Bergen bezorgde SC Heerenveen kort voor tijd nog de winst.

