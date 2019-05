PSV-captain: ’Veertien goals... dat gaat nooit meer gebeuren’

„Veertien doelpunten achterstand, dat gaat nooit meer gebeuren”, verzuchtte de captain van PSV voor de camera van Fox Sports. „Ajax is zo goed als kampioen.”

Bekijk ook: Pover PSV geeft het helemaal uit handen

De Eindhovenaren kwamen door een doelpunt van Guus Til in de tweede helft op achterstand in Alkmaar, en kwamen die tik niet meer te boven. „We hebben het compleet aan onszelf te wijten. Als je ziet hoe de 1-0 valt, dat is tekenend voor de wedstrijd vandaag. We hebben er alles aan gedaan, maar we zijn in de tweede seizoenshelft te vaak op acherstand gekomen.”

Bekijk ook: Ajax officieus kampioen van Nederland

De Jong vervolgt: „En daarvan moesten we te vaak terugkomen, dat heeft ons teveel puntenverlies opgeleverd in vergelijking met voor de winterstop.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie