Verstappen pakt mooie podiumplek in Barcelona

Verstappen klom in Barcelona nadat de lichten op groen sprongen direct een plekje. De 21-jarige Limburger, die zich een dag eerder als vierde kwalificeerde, schoof de Ferrari van Sebastian Vettel voorbij. Valtteri Bottas raakte bij de start onmiddellijk zijn leidende positie kwijt aan Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. De verschillen waren in de race - mede vanwege de inbreng van de safetycar in het slot - niet heel groot.

Hamilton eiste de winst voor zich op, Bottas eindigde als tweede en meldde Verstappen zich achter de Mercedes-rijders ook op het podium. Wel liet hij dus de Ferrari’s van Vettel (4e) en Leclerc (5e) de achterkant van zijn Red Bull zien.

Zo eindigde Verstappen dit seizoen voor de tweede keer op het podium. Alleen bij de eerste Grand Prix in Australië greep hij ook de derde plek, bij de overige drie races was plek 4 het hoogst haalbare voor hem. Tot op heden gaan alle zeges nog naar Mercedes. De teller bij Hamilton staat inmiddels op drie overwinningen en Bottas volgt met twee.

Max Verstappen stuurt zijn bolide over Circuit de Catalunya. Ⓒ AFP

Later meer.

Bekijk hier de uitslag van de Grand Prix van Spanje en de tussenstand in de strijd om de wereldtitel.

Bekijk ook: Bochten zijn achilleshiel voor Vettel