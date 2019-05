FC Groningen wint en is dicht bij play-offs

De ploeg van trainer Danny Buijs won thuis met 3-0 van Fortuna Sittard en profiteerde zo optimaal van het verlies van Willem II (2-3) tegen FC Emmen.

Gladon breekt ban

Na acht minuten kreeg Ahmed El Messaoudi een goede mogelijkheid om de bezoekers op voorsprong te zetten, maar zijn schot ging net over. Paul Gladon was aan de andere kant verantwoordelijk voor het eerste doelpunt. Rechtsback Deyovaisio Zeefuik bereikte Gladon met een hoge voorzet en de spits kopte de bal bij de tweede paal binnen. Zeven minuten na rust schoot Ritsu Doan van grote afstand via de onderkant van de lat raak. In blessuretijd maakte Samir Memisevic er via een strafschop nog 3-0 van.

Groningen staat achtste en als het daar eindigt, mag het meedoen aan de play-offs. Het verschil met nummer 9 Willem II is 1 punt. Woensdag speelt Groningen bij Emmen de laatste wedstrijd. Willem II wacht een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, dat theoretisch ook nog een kans maakt om als achtste te eindigen.

Doelsaldo

Als de Hagenaars (die zondagmiddag in De Kuip het afscheid van Robin van Persie bij Feyenoord verpestten door met 2-0 te winnen) Willem II kloppen komt de ploeg van Fons Groenendijk ook op 45 punten. Als FC Groningen dan verliest bij Emmen, komt het aan op doelsaldo. Dat is nu acht doelpunten in het voordeel van FC Groningen.

Vitesse (vijfde met 50 punten), FC Utrecht (zesde met 50 punten) en Heracles Almelo (zevende met 48 punten) zijn al zeker van de play-offs om Europees voetbal.

