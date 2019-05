De Ligt: ’Het is wel gespeeld, ja’

Ajax won zondag met 4-1 van FC Utrecht en zag PSV met 1-0 verliezen bij AZ. Daardoor is de landstitel binnen handbereik. De Amsterdammers hebben drie punten meer en een veel beter doelsaldo dan de concurrent uit Eindhoven (+14).

„Het is toch een beetje lastig om nu al feest te vieren”, zei De Ligt na afloop glimlachend voor de camera’s van FOX Sports. „Je moet altijd een beetje oppassen wat je zegt, maar dit is wel gespeeld denk ik, ja.”

De verdediger merkte tijdens de wedstrijd aan het Amsterdamse publiek dat de wedstrijd in Alkmaar gunstig verliep voor Ajax. „Ik kreeg wel door dat het 1-0 werd. Toen wij klaar waren, werd het op het laatst wel heel spannend nog.”

Het was voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Utrecht nog even afwachten hoe Ajax zou reageren na de Champions League-dreun tegen Tottenham Hotspur. „Natuurlijk voel je de pijn nog, maar we mogen terugkijken op een geweldig seizoen”, aldus De Ligt. „Die pijn gaat ook niet snel weg. Maar we hebben vandaag laten zien dat we mentaal heel sterk zijn en ook kunnen winnen ondanks die nederlaag van woensdag.”

