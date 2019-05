Van Persie neemt afscheid met nederlaag

Ondanks de nederlaag Van Persie met een grote glimlach afscheid in De Kuip. Hij genoot met volle teugen van de ceremonie na afloop. ,,Mijn doel was om jullie blij te maken'', zei Van Persie tegen de supporters van Feyenoord. ,,Hopelijk is dat gelukt. Ik heb echt genoten, bedankt daarvoor.''

De topschutter aller tijden van Oranje (50 doelpunten in 102 interlands) ontving uit handen van oud-bondscoach Marco van Basten een gouden schaal, als cadeautje van de KNVB. ,,Robin heeft ons elke week verwend, een stukje magie houdt nu op'', zei Van Basten, die Van Persie in 2005 liet debuteren in de nationale ploeg. ,,Dat is spijtig en jammer. We hebben met z'n allen enorm van hem genoten.''

Het 'Legioen' nam in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen niet alleen afscheid van Van Persie, maar ook van trainer Giovanni van Bronckhorst. Na vier jaar en vijf prijzen gaat de trainer die Feyenoord in 2017 de eerste landstitel in achttien jaar bezorgde op zoek naar een andere uitdaging. Van Bronckhorst zit woensdag in Limburg tegen Fortuna Sittard voor het laatst op de bank. Van Persie slaat de trip naar Sittard over.

De aanvoerder van Feyenoord stapte iets voor half 3 voor het laatst het veld van De Kuip op, met zijn kinderen Shaqueel en Dina aan zijn hand. Van Persie zag op de tribune een groot spandoek, met daarop de tekst 'Legends are forever', en afbeeldingen van hem en Van Bronckhorst. Nadat Van Persie uit handen van ADO-icoon Lex Schoenmaker ook wat cadeautjes uit Den Haag in ontvangst had genomen, ging hij op jacht naar een afscheid in stijl.

Robin van Persie (l.) Ⓒ Hollandse Hoogte

Van Persie was voor rust een paar keer dicht bij een doelpunt. Hij schoot eerst op de benen van doelman Robert Zwinkels, nadat hij zich met een fraaie kapbeweging had ontdaan van Lex Immers. Een kopbal, met een zweefduik die wel een beetje deed denken aan zijn iconische doelpunt op het WK 2014 tegen Spanje, belandde op de buitenkant van de paal. Even later zag Van Persie een volley naast het doel van ADO vliegen.

De ploeg uit Den Haag weigerde te figureren in het afscheidsfeest in De Kuip. ADO kwam kort voor rust op voorsprong via Erik Falkenburg en Sheraldo Becker schoot de bezoekers na rust naar 0-2. Toch bleef iedereen in De Kuip na afloop zitten om twee clubiconen uit te zwaaien.

Robin van Persie samen met zijn kinderen bij zijn laatste officiële wedstrijd in De Kuip. Ⓒ René Bouwman

„Ontzettend bedankt ook voor de afgelopen achttien maanden en natuurlijk ook de eerste periode. Het voelt raar, maar wel goed. Ik heb er heel veel zin in”, liet Van Persie voorafgaand aan zijn laatste officiële wedstrijd voor Feyenoord nog via sociale media weten.

