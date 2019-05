Foto’s: Ajax-spelers vieren titel al

Donny van de Beek, één van de doelpuntenmakers, gaat voorop in het feest. Ⓒ Matty van Wijnbergen

De blijdschap is groot bij Klaas-Jan Huntelaar, Dusan Tadic en Daley Blind (vlnr).

De geblesseerde David Neres wordt door zijn teamgenoten op handen gedragen.

Een onderonsje tussen Klaas-jan Huntelaar (r) en trainer Erik ten Hag nadat Atitel niet meer kan ontgaan.

Ajax - FC Utrecht was afgelopen toen AZ en PSV nog in blessuretijd bezig waren. De spelers van de thuisploeg bekeken de laatste minuten in Alkmaar samen met de supporters op de grote schermen van de Johan Cruijff ArenA. Het feest begon nadat AZ de zege had veiliggesteld (1-0).

Drie punten voorsprong en een veel beter doelsaldo dan PSV (veertien treffers). Officieel heeft Ajax nog een punt nodig tegen De Graafschap. Maar in de hoofdstad besefte iedereen dat het niet meer fout kan gaan. Het kampioenschap was veiliggesteld, het feest begonnen.

De late uitschakeling door Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League van afgelopen woensdag zal altijd een litteken blijven bij iedereen die Ajax een warm hart toedraagt. Maar met de landstitel en de beker, de eerste dubbel sinds 2002, en een nooit meer verwachte halve eindstrijd van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal is het seizoen meer dan geslaagd voor Ajax.

Matthijs de Ligt, nog steeds maar 19 jaar jong, was de ceremoniemeester bij het feestje op het veld. De aanvoerder pakte de microfoon en zong een aantal clubliederen. ,,We moeten nog één wedstrijd, maar we hebben de titel binnen", schreeuwde hij met een nu al schorre stem. Ook Klaas-Jan Huntelaar liet zich horen. De routinier keerde anderhalf jaar geleden terug naar Amsterdam. Met maar één doel. Eindelijk een keer kampioen van Nederland worden.

