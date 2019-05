Ackermann wint rit in Giro; Roglic blijft leider

De leiderstrui bleef in handen van Primoz Roglic, de Sloveen van Jumbo-Visma. Maandag is er een grotendeels vlakke rit van Vinci naar Orbetello.

Een groep van acht vluchters, onder wie de drager van de bergtrui Giulio Ciccone, mocht al vroeg wegrijden in een rit waarin de voor het bergklassement meetellende heuvels pas in de laatste 50 kilometer lagen. De Italiaan Ciccone, ploeggenoot van Bauke Mollema bij Trek-Segafredo, was zaterdag in de tijdrit de slotklim nog harder opgereden dan ritwinnaar Primoz Roglic.

In de achtervolging lieten met name de ploegen Bora, Deceuninck - Quick-Step, Lotto Soudal en Team Emirates zich zien. Net als Jumbo-Visma, dat met Roglic geen moment uit de top tien week.

De kopgroep dunde uit in de beklimming van Montalbano, waar Ciccone de punten pakte. Achter de vluchters probeerde Bahrain (Nibali) een splitsing in het peloton te forceren. De tempoversnelling kostte de overgebleven vluchters een groot deel van hun voorsprong. Vier koplopers bereikten de tweede klim nog, ook daar was Ciccone de snelste.

Pas op zeven kilometer voor de streep in Fucecchio werd het viertal ingelopen. Bora had daarbij het meeste werk gedaan en zag dat door Ackermann beloond worden. De Duitser, net begonnen aan zijn eerste grote ronde, boekte zijn vierde zege van het seizoen.

Bekijk hier de uitslag van de tweede etappe en de stand in het algemeen klassement van de Giro d’Italia.