Van Bommel: ’Weggegeven bij Emmen en Ajax’

„Daar praten we nu absoluut niet meer over, we gaan het nu niet meer halen”, concludeerde de coach bij Fox Sports. „Waar we het voornamelijk hebben weggegeven? Bij Emmen en bij Ajax”, refereerde Van Bommel aan het 2-2 gelijkspel in Drenthe en de nederlaag tegen tien man in de Johan Cruijff ArenA.

„We spelen na de winterstop teveel gelijk, dáár ligt het aan”, was de coach helder in zijn analyse. „We krijgen teveel tegengoals na de winterstop. Vandaag was het gewoon niet goed van onze kant. De technische uitvoering was slecht, daardoor kwamen we op veel plaatsen een stapje te laat. Dan lijkt het net alsof het niet lukt.”