Tevreden Verstappen: ’Zo’n actie maakt je wedstrijd’

,,De start was hectisch. Ik hield me de eerste twee bochten een beetje in en kwam voor de derde bocht goed uit. Daardoor kon ik oprukken naar de derde plaats. Zo'n actie maakt je wedstrijd'', vervolgde Verstappen. Bij de start haalde de 21-jarige Verstappen direct Sebastian Vettel in en schoof zo op van de vierde naar de derde plek.

Lewis Hamilton won de Grand Prix van Spanje. De vijfvoudig wereldkampioen hield zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas voor zich. In de tussenstand in de strijd om de wereldtitel gaat Hamilton nu aan de leiding, voor Bottas (2e) en Verstappen (3e).

