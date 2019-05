Manchester City op soevereine wijze Engels kampioen

De ploeg van trainer Pep Guardiola won op bezoek bij Brighton & Hove Albion met 4-1 en dat was ruim voldoende om zich tot beste van Engeland te kronen.

Misstap

Liverpool, de ploeg van de Nederlanders Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, had ook nog zicht op het kampioenschap. De Champions League-finalist had echter wel een misstap nodig van City om zich kampioen te mogen noemen, maar dat gebeurde dus niet. Liverpool voldeed wel aan zijn eigen opdracht, door in eigen huis met 2-0 van Wolverhampton Wanderers te winnen.

City, dat dit decennium al drie keer eerdere Engelands beste was, kwam na een klein half uur via Glen Murray wel op achterstand. Sergio Agüero (binnen de minuut) en Aymeric Laporte zorgden er echter nog voor rust voor dat de rollen waren omgedraaid. Prachtige treffers van Riyad Mahrez en Ilkay Gündogan (vrije trap) gaven het kampioenschap van City nog meer glans.

Daar kon ook Jürgen Locadia geen verandering in aanbrengen. De Nederlandse spits viel halverwege de tweede helft in.

