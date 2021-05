Orkun Kökcu bij voorselectie Turkije, ook Dervisoglu mag hopen

De Rotterdammer staat onder contract bij het Engelse Brentford, dat hem sinds begin dit jaar verhuurt aan Galatasaray. In elf competitieduels maakte hij twee doelpunten voor de Turkse topclub, die zaterdag kampioen kan worden. Voor de winterstop kreeg Dervisoglu als huurling bij FC Twente weinig speeltijd. Hij speelde eerder bij Sparta.

Günes heeft dertig spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie, daarvan moeten er vier afvallen. De voorbereiding op het EK start dinsdag in Antalya. Kökcü is er dan niet bij, hij speelt komende week met Feyenoord nog de play-offs om Europees voetbal. Turkije neemt het op 11 juni in de openingswedstrijd van het EK in Rome op tegen Italië. De andere tegenstanders in groep A zijn Wales en Zwitserland. Turkije begon in maart de WK-kwalificatie met een zege op Oranje (4-2).