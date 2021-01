Ajacied Davy Klaassen wil oud-teamgenoten terugpakken met zege op Feyenoord

Klaassen, wiens broer een groot Feyenoord-fan is, genoot zijn jeugdopleiding in Amsterdam en vertrok als aanvoerder van de club - met drie landstitels op zak - in 2017 naar Everton.

Vervolgens stapte hij een jaar later over naar Werder Bremen. De middenvelder bleef Ajax echter trouw - en fanatiek - volgen en toen hij afgelopen zomer kon terugkeren in de Johan Cruijff ArenA hapte hij direct toe.

In gesprek met Ajax TV blikt Klaassen in aanloop naar de kraker met Feyenoord, een clash tussen de nummers één en twee van de Eredivisie, terug op zijn tijd in het buitenland. En dan met name op de manier waarop zijn oud-teamgenoten omgingen met zijn passie voor zijn Amsterdamse ’jeugdliefde’.

Davy Klaassen in duel met Feyenoorder Renato Tapia tijdens de Klassieker in Amsterdam in april 2017. Ⓒ HH/ANP

„Als Ajax verloor dan kreeg ik dat in de kleedkamer gelijk te horen. De dag nadat ze in de halve finale van de Champions League van Tottenham Hotspur verloren, kwamen mijn Werder-medespelers aanzetten met een uitgeknipte Champions League-bokaal... Om mij te jennen natuurlijk.”

Door zondag met Ajax een zege te pakken, kan Klaassen zijn oud-teamgenoten terugpakken. ,,Veel mensen denken misschien: dat wint Ajax wel even makkelijk. Ik denk dat wij uiteindelijk ook een beter team hebben, maar dat moeten we wel laten zien. We kunnen niet op onze favorietenrol een wedstrijd gaan spelen. Zondag moeten we volg gas geven.”

Voor Klaassen is het ondenkbaar, dat hij ooit voor Feyenoord gaat spelen. Ook al is zijn broer dus een fervent aanhanger van de Rotterdamse club. „Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Dat is uitgesloten”, is de middenvelder, die in zeven duels tegen de aartsrivaal vier keer scoorde, stellig.