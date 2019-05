Van Persie bedankt iconen voor carrière

De 35-jarige Rotterdammer genoot met volle teugen van de ceremonie na afloop. „Mijn doel was om jullie blij te maken”, zei Van Persie tegen de supporters van Feyenoord. „Hopelijk is dat gelukt. Ik heb echt genoten, bedankt daarvoor.”

De topschutter aller tijden van Oranje (50 doelpunten in 102 interlands) ontving uit handen van oud-bondscoach Marco van Basten een gouden schaal, als cadeautje van de KNVB. „Robin heeft ons elke week verwend, een stukje magie houdt nu op”, zei Van Basten, die Van Persie in 2005 liet debuteren in de nationale ploeg. „Dat is spijtig en jammer. We hebben met z’n allen enorm van hem genoten.”

De aanvoerder van Feyenoord had zelf ook lovende woorden voor Van Basten, die her en der werd uitgefloten in De Kuip. „Marco was mijn jeugdheld en gaf mij de kans in Oranje. Hij is in mijn ogen een van de beste spelers die we hebben gehad, samen met Cruijff en Gullit. En ook met de bondscoach die hier staat”, zei Van Persie, doelend op Ronald Koeman.

„We hebben drie jaar lang samengewerkt en dat was een heel bijzondere tijd. Bedankt daarvoor”, zei Van Persie, die ook Louis van Gaal, Dick Advocaat, Bert van Marwijk, Sir Alex Ferguson en zijn ’voetbalvader’ Arsène Wenger bedankte.

Van Persie slaat de laatste competitiewedstrijd over. Hij heeft geen zin in de trip naar Limburg, waar Feyenoord woensdag het seizoen afsluit tegen Fortuna Sittard. Met zestien doelpunten is de aanvaller in zijn laatste jaar clubtopscorer in de eredivisie.