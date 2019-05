Ten Hag gaat biertje drinken: ’Misschien wel twee ook’

„Als je ziet hoe wij kunnen vechten, ook vandaag weer... Na die ongelooflijke dreun van woensdag tegen de Spurs staan we al na 38 seconden achter. We gingen verder waar we gebleven waren. Maar als je dan ziet hoe we reageren... We hebben gevochten met z’n allen en dik en dik verdiend gewonnen.”

Ajax heeft na de zege op FC Utrecht (4-1) en de nederlaag van concurrent PSV (1-0) bij AZ woensdag nog wel een punt nodig bij De Graafschap, maar met een beter doelsaldo van veertien treffers zijn de Amsterdammers zo goed als in veilige haven.

„We gaan zo ook wel een biertje drinken”, zei Ten Hag. „En misschien wel twee ook. Maar woensdag spelen we onze kampioenswedstrijd. Wat hebben we daar veel zin in! Het is niet makkelijk om veerkracht te tonen na zo’n duel met de Spurs. Maar ik voelde de afgelopen dagen al dat de spelers er klaar voor waren. Ze wilden niet zomaar 32 competitieduels weggooien. Wat het breekpunt in de titelrace was? Misschien wel de manier waarop we met tien man van PSV wonnen.”

