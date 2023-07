Dag 4: ’Urenlange vertraging door vergeten piloot’

Vandaag was het vanwege het openingsduel van zondag tegen Portugal namelijk vliegen geblazen. Van Tauranga op het Noordereiland, via Christchurch naar het op het Zuidereiland gelegen Dunedin. Wie er geen helder beeld bij heeft: denk aan een vlucht Amsterdam-Barcelona, via Cork. Dunedin dus, de stad die door het ongure weer door hordes Nieuw-Zeelanders angstvallig wordt gemeden. De voormalige Schotse nederzetting ligt tamelijk dicht bij de Zuidpool.

Ik had mijn zaakjes, al zeg ik het zelf, van tevoren goed geregeld. Ergens in december had ik samen met Thessa van het reisbureau het hele luchtruim uitgepluisd. En daar was een gelikt reisschema uitgerold: heenvlucht, flexibele terugvlucht, appartement en hotels, plus twaalf ritjes met de plaatselijke prutsermaatschappij, maar daarover straks meer.

Aan de autorit met huisgenoot Koen (NRC) en buurmannen Tim (AD) en Barney (nu.nl) had het niet gelegen. Concurrenten of niet, er heerst volledige harmonie binnen de kleine maar onverschrokken afvaardiging van de Royal Dutch Press. Ook al vloog ik, het zekere voor het onzekere nemend, uit professionele voorzorg een uur eerder dan de rest.

"Elke keer als ik de richtingaanwijzer aanzet, gaan de ruitenwissers als wilden tekeer"

Je zal de persconferentie van Andries maar missen, terwijl je de avond ervoor als een monnik heb geleefd. Dat nooit! Gebroederlijk reden we derhalve met zijn vieren naar het Flying Doctors-vliegveldje van Tauranga. Dat ik de chauffeur ben van de huurauto, kan ook een verklaring zijn geweest voor de aanwezigheid van mijn vakbroeders.

Wel een gedoe, links rijden. Of beter gezegd: het rijden is het probleem niet, maar iedere keer als we de auto pakken, staan Koen en ik samen aan het portier van de bijrijderskant te sjorren. Daarnaast klopt er iets niet aan de auto. Er is echt wat mis met de elektronische bedrading. Elke keer als ik de richtingaanwijzer aanzet, gaan de ruitenwissers als wilden tekeer. Vrij irritant. Het zal wel geen toeval zijn, rampen komen vaak in meervoud: er bleek ook wat mis te zijn met de bedrading van het vliegtuig, zo liet de piloot weten. We moesten ’even’ geduld hebben. Lang verhaal kort: toen Koen mij appte dat het hotel downtown Dunedin van ’internationale topklasse’ was, zat ik nog steeds in Tauranga wortel te schieten. Ach, een beetje vertraging, wat kon mij het bommen? Het was een mooie gelegenheid om te declareren.

Nerveus

Daarnaast was ik exclusief getuige van de eerste keer in vijf jaar dat er een straalvliegtuig in Tauranga landde (en weer met de Leeuwinnen opsteeg). Na vijf uur vertraging begon ik stilaan toch nerveus te worden. Het zou toch niet gaan gebeuren dat ik in Christchurch te laat zou zijn voor mijn connectie naar Dunedin? Ja dus.

De genadeklap kwam uit onverwachte hoek. Zonder ook maar één spiertje te verrekken, vertelde een medewerker bij de incheckbalie dat een taxichauffeur de naar de binnenstad van Tauranga gevluchte piloot had vergeten op te pikken. Dientengevolge schitterde ik op de persco van Andries Jonker door afwezigheid. Wat een dag.

’Air New Zealand: min min’, zou Louis zeggen.