Kiki Bertens heeft de titel binnen. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Nee, Kiki Bertens had niet zo best geslapen in de nacht van zaterdag op zondag. De opwinding over de mooiste toernooizege uit haar loopbaan won het urenlang van de vermoeidheid. Vervelend vond ze de slapeloosheid niet. „Ik heb heel lekker wakker gelegen.”