Hectische dag zonder gevolgen voor Jumbo-Visma

„Het wordt een gevaarlijk dagje”, keek Addy Engels voor de start in Bologna vooruit. „Het was een hectisch dagje”, sprak Jan Boven na de door de Duitser Pascal Ackermann gewonnen rit in Fucecchio. Kopman Primoz Roglic, zaterdag na 8 kilometer glorieus winnaar van de openingstijdrit, behield de roze trui.

Engels vreesde in regenachtig Bologna vooral de gladde wegen. Meer nog dan voor het verdedigen van de roze trui zouden die reden zijn om het peloton te leiden. „Uit de problemen blijven”, noemde Engels dat. „Dat is nog meer het doel dan het verdedigen van de roze trui.” Niet dat Roglic, het Sloveense fenomeen, niet alle hulp zou verdienen. „Alles draait om Primoz”, zei Engels. Maar de krachten van de ploeggenoten moeten ook gespaard worden. „Het is natuurlijk niet zo dat we die trui liever kwijt dan rijk zijn. Maar het gaat niet ten koste van alles.”

Ideaal scenario

In de beginfase gingen er acht renners vandoor. De ploegen van de topsprinters hielden de marge beperkt. Het werd ook nog droog en zo ontspon zich een ideaal scenario. Voorlopig is de roze trui in bezit. „Maar het was zeker geen makkelijke dag”, concludeerde Boven na afloop. „Het ging vanaf het begin hard, waarbij je continu door allerlei dorpjes en langs vluchtheuvels suist. En het regende dus de eerste uren.”

Geen moment verdween Roglic, omgeven door ploeggenoten, uit de kop van het peloton. „Zo hoort dat ook, de ploeg van de klassementsleider hoort daar te zitten”, vertelde Boven. „We hebben dat in andere rondjes ook al zo gedaan. Het is niet de eerste keer dat we in deze positie zitten.”

Dat kwam in kleinere rondes dankzij Roglic de afgelopen twee jaar inderdaad vaker voor. Maar in een grote ronde was het sinds de Giro van 2016 (Steven Kruijswijk) niet meer gebeurd. „Het kost veel kracht voor de jongens”, wist Engels. „Maar het levert ook extra energie op. Het is iets speciaals om die trui te hebben. Met bovendien een voorsprong die groter is dan verwacht.”

Voorlopig houdt Roglic mannen als Simon Yates, Vincenzo Nibali en Tom Dumoulin 19 tot 28 seconden achter zich. Engels: „Het is een beetje dubbel. Op 8 kilometer is het veel, voor drie weken is het nog maar weinig.”