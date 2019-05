Boëtius deelt Frankfurt gevoelige tik uit

De ploeg van de Oostenrijkse trainer Adi Hütter verloor thuis van 1. FSV Mainz 05: 0-2. Borussia Mönchengladbach profiteert en staat nu vierde, een positie die plaatsing voor de Champions League oplevert.

De Guzman

Bij Mainz, waar Jean-Paul Boëtius de hele wedstrijd speelde, was de Nigeriaan Anthony Ujah de grote man met twee treffers, in de 53e en 57e minuut. Even later mochten Jonathan de Guzman en Sébastien Haller invallen bij de thuisclub. Ook met de oud-Feyenoorder en voormalig spits van FC Utrecht in de ploeg kwam Frankfurt niet tot scoren.

Gladbach won zaterdag met 4-0 bij 1. FC Nürnberg en heeft 1 punt meer dan Frankfurt, dat nu zesde staat. Nummer 5 Bayer Leverkusen heeft evenveel punten (55) als Mönchengladbach, maar een minder doelsaldo. Zaterdag moet Frankfurt naar Bayern München, dat kampioen kan worden. Gladbach treft in eigen stadion nummer 2 Borussia Dortmund en Leverkusen speelt uit tegen Hertha BSC.

BELGIË

De titelstrijd in België is nog niet beslist. Club Brugge greep voor eigen publiek in de topper tegen koploper KRC Genk de laatste kans. De titelhouder versloeg de lijstaanvoerder met 3-2, na een ruststand van 0-1. Het verschil tussen beide clubs is nu nog maar drie punten, met nog twee speelronden te gaan.

Bij Club Brugge hadden Stefano Denswil en aanvoerder Ruud Vormer een basisplaats. Arnaut Danjuma Groeneveld bleef op de bank.