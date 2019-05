Djokovic pakt in Madrid zijn 74e titel

De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Griek Stefanos Tsitsipas met 6-3 6-4. Het is de tweede titel dit jaar en de 74e toernooizege in de succesvolle carrière van de 31-jarige Djokovic.

Djokovic won begin dit jaar de Australian Open, maar presteerde daarna wisselvallig. Op de masterstoernooien ging het tot aan Madrid niet goed. In Monte Carlo strandde de Serviër in de kwartfinales. In Indian Wells won hij maar één partij en in Miami twee.

Op het gravel in Madrid lijkt Djokovic dan toch de goede vorm te pakken te hebben zo vlak voor Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs waar hij in 2016 zegevierde.

Djokovic speelde één keer eerder tegen de Griekse nummer 8 van de wereld. Op het masterstoernooi van Toronto in augustus vorig jaar verloor 'Djoko' van Tsitsipas. De Griek, die in Toronto in de finale verloor van Rafael Nadal, stond voor de tweede keer in een finale van een masterstoernooi. De 20-jarige Tsitsipas schakelde Nadal uit in de halve eindstrijd en de aanvoerder van de wereldranking was dus gewaarschuwd.

De Serviër opende sterk, nam een voorsprong van 3-0 en gaf de marge van een break niet meer weg. Djokovic kwam op eigen service geen moment in de problemen en wist op 4-4 weer toe te slaan in de servicebeurt van het Griekse talent. De laatste game duurde lang maar het vierde matchpoint was wel raak.

,,Ik moest mijn momentum weer hervinden en dat is mij hier gelukt. Ik ben erg tevreden over mijn spel en de toernooizege", aldus Djokovic.

