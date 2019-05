Groot neemt afscheid met derde Champions League op rij

De oud-international scoorde in Boedapest één keer in de met 25-24 gewonnen finale tegen Rostov Don. Bij die Russische club vertolkte Lois Abbingh een hoofdrol met zeven doelpunten.

Topscorer Final Four

Groot kroonde zich dankzij haar treffer in de finale tot topscorer aller tijden van de ’Final Four’, het finaleweekend waarin de beste vier Europese clubs strijden om de belangrijkste prijs. De Noord-Hollandse, die op het EK in december in Frankrijk haar laatste interland speelde, kwam op 57 goals en passeerde de Roemeense Cristina Neagu.

Rostov stond voor het eerst in de finale en keek de gehele wedstrijd tegen een achterstand aan. Bij rust leidde Györi al met 15-11. In de slotfase kwam de Russische ploeg nog gevaarlijk dichtbij, mede door treffers van Abbingh. De Groningse zorgde met een rake strafbal in de slotminuut voor de 24-25. Ze waagde nog een ultieme poging voor de gelijkmaker, maar haar worp werd gestuit.

Odense

Groot nam afscheid in stijl. Ze verhuist deze zomer naar de Deense club Odense.