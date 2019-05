Het geloof is al weg bij gefrustreerde Vettel

De Duitser ervoer in de Grote Prijs van Spanje dat zijn rode bolide het in snelheid aflegt tegen die van Mercedes. Ook de Red Bull van Max Verstappen is zelfs beter. ,,Het heeft geen enkele zin op dit moment met de wereldtitel bezig te zijn. We moeten het van race tot race bekijken'', verzuchtte de viervoudig wereldkampioen.

Ferrari bracht een verbeterde versie van de motor mee naar Barcelona in de hoop serieus te kunnen concurreren met Mercedes, dat dit seizoen wederom domineert. Het pakte totaal verkeerd uit; Vettel eindigde als vierde achter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Verstappen. ,,Dit is zelfs een stap achteruit, Mercedes ligt ver voor op ons, we zijn helemaal niet sneller geworden'', zei Vettel. Trage bandenwissels en onduidelijke teamorders hielpen ook niet mee in het behalen van een topresultaat.

Ferrari kwam als snelste uit de testen voorafgaande aan het seizoen, maar vanaf race één is Mercedes al sterker. De coureurs van de Duitse renstal finishten in Barcelona voor de vijfde keer op rij als eerste en tweede.