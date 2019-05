Verrassend verlies Van Gerwen

In Sindelfingen moest de 39-jarige Nederlander zijn meerdere erkennen in Peter Wright. Van Gerwen ging met 3-6 in legs de boot in. Van Gerwen benutte de helft van zijn dubbels, maar kon scorend niet genoeg brengen. Hij gooide een gemiddelde van 99.35. Afgelopen week vernederde hij Wright nog in de Premier League: 8-1.

Van Gerwen had in de eerste ronde een bye en won in de tweede schifting met 6-5 in legs van Bredan Dolan. Bij de laatste zestien rekende de nummer één van de wereld simpel (6-1) af met James Richardson. Zijn gemiddelde score kwam net boven de 100 punten per drie pijlen uit.

Jeffrey de Zwaan Ⓒ PDC

Ook voor Jeffrey de Zwaan eindigde het toernooi in de kwartfinales. De 23-jarige Rijswijker moest diep buigen voor Ian White. De Engelsman nam De Zwaan met 6-1 te grazen. De Zwaan zegevierde in de achtste finales met 6-4 in legs over Michael Smith. Dat deed de Nederlander met knappe cijfers, zo gooide hij liefst 106,45 gemiddeld.

