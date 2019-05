Klopp: ’Maar niet in deze competitie’

„Zolang Manchester City er is, met al die financiële slagkracht en kwaliteit in de ploeg, wordt het voor de andere clubs heel lastig om hen te verslaan”, zei manager Jürgen Klopp. „We moeten de perfectie benaderen om de Premier League te winnen. In ieder ander land zouden we met 97 punten makkelijk kampioen geworden zijn, maar niet in deze competitie.”

Bekijk ook: Manchester City op soevereine wijze Engels kampioen

Liverpool zette 30 van de 38 competitieduels in winst om en speelde zeven keer gelijk. City verloor vier keer, maar won vaker dan de ’Reds’ (32 wedstrijden) en eindigde daardoor op 98 punten. Vorig jaar pakte de ploeg van Pep Guardiola nog twee punten meer. „Het is ongelooflijk wat we presteren”, zei de Spanjaard.

„Het zag er heel moeilijk uit voor ons toen Liverpool een voorsprong van zeven punten nam. Maar de Premier League is lang. We hebben veertien wedstrijden op rij gewonnen, en dat in een heel drukke periode. Volgend seizoen moeten we nóg sterker zijn om een club als Liverpool weer te verslaan.”

Kompany

Voor de vierde keer in acht jaar mocht Vincent Kompany als aanvoerder van Manchester City de kampioensbeker in ontvangst nemen. „Dit was de moeilijkste, maar tevens ook de meest bevredigende titel van de vier”, zei de Belg. Na de nederlaag eind januari bij Newcastle United boekte City veertien zeges op rij, waarmee het Liverpool passeerde aan kop van de Premier League.

De ’Reds’ verloren dit seizoen maar één competitieduel, kort na de jaarwisseling uit tegen City, maar eindigden toch op één punt van de lichtblauwe brigade als tweede. „Liverpool was exceptioneel goed dit jaar. Niet om het erin te wrijven, maar ze verdienen het niet om naast de titel te grijpen”, zei Kompany, die in de voorlaatste wedstrijd met een prachtig doelpunt tegen Leicester City (1-0) een doorslaggevende rol vertolkte in de titelstrijd.

Bij Liverpool, wel finalist in de Champions League, was de teleurstelling groot. „We hebben maar één wedstrijd verloren en 97 punten gepakt, maar zijn toch tweede”, zei aanvaller Mohamed Salah. „Volgend seizoen gaan we weer voor de titel vechten.”