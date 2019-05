Kluivert wint met Roma van Juventus

De ploeg van trainer Claudio Ranieri versloeg voor eigen publiek landskampioen Juventus met 2-0. Het openingsdoelpunt viel in de 79e minuut en kwam op naam van Alessandro Florenzi, die uit een passje van Edin Dzeko fraai doel trof. In de extra tijd scoorde Dzeko uit een counter.

Justin Kluivert had bij AS Roma een basisplaats. De ex-Ajacied werd in de 78e minuut gewisseld. Ploeggenoot Rick Karsdorp bleef op de bank.

Met nog twee speelronden te gaan, staat AS Roma op zesde plaats, met evenveel punten als AC Milan. Nummer vier Internazionale heeft één punt meer. De ploeg uit Milaan speelt maandag thuis tegen degradant Chievo Verona. De top vier in de eindstand van de Serie A verdient een ticket voor de groepsfase van de Champions League.