De details: Formule 1 zeker drie jaar in Nederland

Niki Lauda tijdens een GP op het Circuit van Zandvoort. Ⓒ ANP

ZANDVOORT - Hij komt, hij komt... Geweldig nieuws voor alle Formule 1-fans. Na 35 jaar is er vanaf volgend jaar weer een Nederlandse Grand Prix. Op het circuit van Zandvoort racet Max Verstappen in mei 2020 voor eigen publiek. De langverwachte deal met het management van de koningsklasse van de autosport is nu dan echt helemaal rond.