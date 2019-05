’Ik denk dat Ajax in het hele land leefde’

Daley Blind viert de landstitel. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Erik ten Hag en zijn spelers spraken na de klinkende zege op FC Utrecht (4-1) en de verrassende nederlaag van PSV bij AZ (1-0) over het officieuze kampioenschap. Die voorzichtigheid heeft ermee te maken dat het verschil één wedstrijd voor het einde van de Eredivisie drie punten en veertien doelpunten is en PSV dat gat in theorie kan dichten. De fans hadden daar vanzelfsprekend geen enkele boodschap aan, vierden de 34e landstitel al en gingen in het stadion en bij het parkeerdek, waar de Ajacieden één voor één verschenen, compleet uit hun dak.