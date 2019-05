Max Verstappen: ’Geweldig, zeker voor de fans’

De Formule 1 keert definitief terug naar Nederland. In mei 2020 staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort op het programma. Met het management van de Formule 1 is een deal van drie jaar gesloten, met nog twee optiejaren.

„Geweldig, zeker voor de fans in Nederland. Dat wordt vast en zeker een fantastische sfeer”, laat de Limburgse coureur weten in een reactie. Al nuanceert hij die blijdschap direct wel enigszins. „Ik hoop wel dat alles professioneel wordt aangepakt.”

Verstappen reed in 2014 al op Zandvoort tijdens de Masters of Formula 3. Hij won die race ook nog eens. Net als veel collega’s kent hij de uitdagingen op het circuit van Zandvoort, maar beseft hij ook dat inhalen een lastig verhaal kan worden. Zeker met de huidige, brede auto’s in de Formule 1. „Je moet duidelijk sneller zijn dan je voorganger, wil je een poging kunnen wagen. De genoemde aanpassingen aan het circuit kunnen inhalen wellicht wel bevorderen.”

Verstappen zal deze week niet aanwezig zijn in Zandvoort als de deal bekend wordt gemaakt. Komend weekeinde is hij, samen met teamgenoot Pierre Gasly, natuurlijk wel van de partij tijdens de Jumbo Racedagen.