Depay klopt Strootman in Ligue 1

Maxwell Cornet maakte het openingsdoelpunt in de 24e minuut. De Ivoriaan bracht in de 86e minuut ook de derde treffer op zijn naam. Kort daarvoor had invaller Moussa Dembélé de voorsprong al verdubbeld. De thuisploeg moest na ruim een uur met tien man verder door een rode kaart voor Duje Caleta-Car.

Bij Marseille speelde middenvelder Kevin Strootman de hele wedstrijd. Bij de bezoekers kwam aanvaller Memphis Depay het volle duel in actie.

Door de overwinning kwam Lyon steviger op de derde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Marseille daarentegen kan Europees voetbal komend seizoen vergeten.