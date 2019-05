Zandvoort heeft Formule 1 nu echt binnen

Op het circuit van Zandvoort racet Max Verstappen in mei 2020 voor eigen publiek. De langverwachte deal met het management van de koningsklasse van de autosport is nu dan echt helemaal rond.

Het nieuws over de terugkeer naar Zandvoort hing al lange tijd in de lucht, maar inmiddels zijn alle details en formaliteiten afgewikkeld. Een delegatie van het Nederlandse autocircuit was afgelopen weekeinde aanwezig in Barcelona, waar de vijfde Grand Prix van het seizoen werd verreden, om de laatste gesprekken te voeren. De overeenkomst van drie jaar, plus nog twee optiejaren als Zandvoort besluit door te gaan, wordt een dezer dagen (nog voor de Jumbo Racedagen van komend weekeinde) geopenbaard en ondertekend.

Zandvoort is na Vietnam de tweede ’nieuwkomer’ op de kalender voor 2020. De Nederlandse race wordt tevens de eerste Europese race van het jaar, omdat Barcelona naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt. De exacte datum is nog niet zeker en de race zal naar alle verwachting door het leven gaan als Heineken Dutch Grand Prix. Aan het circuit moet het nodige worden aangepast, onder meer bij de Gerlachbocht, Hugenholtzbocht en Arie Luyendijkbocht.

Voor het hele verhaal en meer details, zie De Telegraaf van maandag 13 mei.