De Vries wint als ’gelegenheids-Duitser’

De Vries kwam er donderdag bij aankomst in Spanje achter dat zijn eigen pak kwijt was. „Het team zou mijn tas meenemen vanuit Baku, maar waarschijnlijk is hij tussen het afval beland. Gelukkig kon ik een pak van mijn F3-teamgenoot David Beckmann lenen.”

Zijn overwinning in de sprintrace kwam voor De Vries, die als vierde startte, als een verrassing. Zaterdag in de hoofdrace, waarin hij vijfde werd, had de 24-jarige Nederlander nog 35 seconden aan zijn broek gekregen van winnaar Luca Ghiotto. Het bezorgde hem zelfs een slechte nacht. „Maar het team heeft keihard gewerkt. Ik ben opgelucht en blij dat het vandaag allemaal samenviel.” De Vries is door zijn overwinning opgeklommen naar de derde plaats in de WK-stand.